Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано возле Южных Курил

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло утром в четверг в Тихом океане возле Южных Курил (Сахалинская область), сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в четверг в 10:08 местного времени (02:08 мск) в акватории Тихого океана с эпицентром в 103 км юго-западнее села Крабозаводское (о. Шикотан) с глубиной очага в 54 км", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов в двух селах на о. Шикотан и в Южно-Курильске на о. Кунашир. Тревога цунами не объявлялась.

"По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Все службы работают в штатном режиме", - отметили в ведомстве.

В настоящее время рабочие группы проводят обследование жилфонда, объектов ЖКХ и социальной сферы. Обстановка находится на контроле ГУ МЧС, добавили в пресс-службе.