Песков назвал востребованными посреднические усилия США в украинском конфликте

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Усилия США в урегулировании украинского конфликта мирными средствами востребованы для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

"Мы видим, что сейчас (в мире) востребованы посреднические усилия. Для нас, например. Востребованы усилия США в урегулировании украинского конфликта мирными средствами", - сказал Песков в интервью РБК-ТВ.

Он напомнил слова президента РФ о том, что для России является предпочтительным достижение ее целей политико-дипломатическими методами. "Если это невозможно, продолжается СВО до полного достижения всех наших целей", - добавил представитель Кремля.