Ограничения на полеты сняты в аэропорту Волгограда

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Ограничения на полеты сняты в международном аэропорту Волгограда в четверг во второй половине дня, сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

"В аэропорту Волгоград (Гумрак) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

В период их действия на запасные аэродромы ушли три самолета, следовавшие в Волгоград.

Ограничения действовали с 8:30 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения в аэропорту Волгограда уже вводились в ночь на четверг, позже они были сняты.



