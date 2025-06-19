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Миллер обсудил с главой МИД Венгрии вопрос перспективных поставок газа

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава "Газпром" Алексей Миллер и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили вопросы текущих и перспективных поставок газа, сообщила компания.

Ранее Сийярто сказал журналистам, что поставки газа из России в Венгрию в 2025 году составят 8-8,5 млрд кубометров, таким образом, газопровод "Турецкий поток" будет использован по максимуму. Он выразил надежду на сохранение объема поставок.

Сийярто сказал также, что из Венгрии в Словакию поставляется порядка 2 млрд кубометров (в годовом исчислении).

Алексей Миллер Газпром Петер Сийярто Венгрия
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