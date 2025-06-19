В Кремле заявили о неприемлемости разговоров о свержении власти в Иране

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Вести разговоры о свержении власти в Иране непозволительно, а тем более предпринимать такие действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если мы вспомним встречу, которую накануне провел президент Путин с руководителями международных информационных агентств, когда ему задали вопрос по этой теме, он сказал: "Я даже не хочу об этом говорить". Это говорит о том, что, конечно, это является совершенно неприемлемым", - сказал Песков в интервью RT.

Он отметил, что "сама постановка такого вопроса является для нас неприемлемой".

"Мы считаем, что это непозволительно - вести такие разговоры, тем более непозволительно предпринимать такие действия", - сказал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет даже обсуждать возможность убийства Израилем верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В ночь на четверг на встрече с руководителями международных информационных агентств президента РФ спросили, какова будет реакция России, если Израиль с помощью или без помощи США убьет Хаменеи. "Если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос, я даже обсуждать такую возможность не желаю, не хочу", - сказал Путин.

На реплику о том, что этот вопрос откровенно обсуждался главами США и Израиля, президент РФ сказал: "Я все это слышал, но я даже обсуждать это не хочу".