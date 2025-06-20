Минобороны РФ сообщило о развитии наступления в ДНР и Днепропетровской области

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российская армия продолжает развивать наступление на территории ДНР и Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали развитие наступления на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - говорится в недельной сводке министерства обороны.

За неделю группировка "Центр" установила контроль над тремя населенными пунктами в ДНР - Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка. Нанесено поражение формированиям восемнадцати украинских бригад и полка беспилотных систем ВСУ, сообщили российские военные.

"Противник потерял более 3 410 военнослужащих, 43 боевые бронированные машины, включая семь бронетранспортеров М113 производства США, 34 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки западного производства", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники танковой, четырех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны", - сообщило российское военное ведомство.

По его данным, на харьковском направлении группировка "Север" в течение недели нанесла поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады Нацгвардии.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1 250 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств", - информирует Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - сказали в ведомстве.

По словам военных, за неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1 390 военнослужащих, танк, десять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", - сообщили в министерстве обороны.

По его информации, потери ВСУ составили свыше 1 350 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 54 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны. ВСУ потеряли более 470 военнослужащих, боевую бронированную машину, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 15 складов боеприпасов, горючего и военно-технического имущества", - сказали в военном ведомстве.