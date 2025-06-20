Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Московка в Харьковской области

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировка войск "Запад" за неделю взяли под контроль населенные пункты Московка и Долгенькое в Харьковской области.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Московка и Долгенькое Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что подразделения группировки за неделю нанесли удары по десяти украинским бригадам. Потери ВСУ составили более 1480 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 58 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов.

Минобороны РФ сообщало о взятии под контроль села Долгенькое 18 июня.



