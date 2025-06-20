Импортозамещенный SJ-100 перелетел из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский для испытаний

SuperJet-100 Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Полностью импортозамещенный "Суперджет" (SJ-100) прибыл из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

В компании отметили, что это первый длительный перелет лайнера на российских двигателях ПД-8. Его протяженность составила порядка 6 тыс. км с промежуточной посадкой в аэропортах Иркутска и Новосибирска, а продолжительность - около 9 часов. Полет проходил на высотах до 12 тыс. метров.

"Полет выполнялся по стандартному профилю, аналогично базовому самолету, все бортовые системы работали без замечаний. Следуя полетному заданию, мы успешно отработали посадки в двух крупных аэропортах, что говорит о высокой степени готовности этой машины", - заявил пилотировавший самолет летчик-испытатель Дмитрий Деменев, которого цитирует пресс-служба.

Полностью отечественный "Суперджет" впервые поднялся в воздух 23 апреля 2025 года. Он стал третьим опытным самолетом, задействованным в программе сертификационных летных испытаний.

Старт серийного производства SJ-100, по последним официальным данным, ожидается в 2026 году.



