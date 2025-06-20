Поиск

Импортозамещенный SJ-100 перелетел из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский для испытаний

Импортозамещенный SJ-100 перелетел из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский для испытаний
SuperJet-100
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Полностью импортозамещенный "Суперджет" (SJ-100) прибыл из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

В компании отметили, что это первый длительный перелет лайнера на российских двигателях ПД-8. Его протяженность составила порядка 6 тыс. км с промежуточной посадкой в аэропортах Иркутска и Новосибирска, а продолжительность - около 9 часов. Полет проходил на высотах до 12 тыс. метров.

"Полет выполнялся по стандартному профилю, аналогично базовому самолету, все бортовые системы работали без замечаний. Следуя полетному заданию, мы успешно отработали посадки в двух крупных аэропортах, что говорит о высокой степени готовности этой машины", - заявил пилотировавший самолет летчик-испытатель Дмитрий Деменев, которого цитирует пресс-служба.

Полностью отечественный "Суперджет" впервые поднялся в воздух 23 апреля 2025 года. Он стал третьим опытным самолетом, задействованным в программе сертификационных летных испытаний.

Старт серийного производства SJ-100, по последним официальным данным, ожидается в 2026 году.


SJ-100 Суперджет ОАК Комсомольск-на-Амуре Жуковский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 20 июня

Путин заявил, что решение о передаче "Домодедово" не имеет отношения к национализации или деприватизации

Путин заявил, что решение о передаче "Домодедово" не имеет отношения к национализации или деприватизации

Путин оценил глубину буферной зоны в Сумской области в 10-12 км

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Россия представила Ирану, Израилю и США свое видение урегулирования конфликта

Россия представила Ирану, Израилю и США свое видение урегулирования конфликта

РФ и Казахстан обсудили условия поставок и транзита российских нефти и газа

Путин призвал не допустить срабатывания рисков стагнации или рецессии в экономике

Путин призвал не допустить срабатывания рисков стагнации или рецессии в экономике

Путин сказал представителю Бахрейна о тревоге на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Путин сказал представителю Бахрейна о тревоге на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными

ПМЭФ-2025

Глава комитета Думы предложил ограничить число банковских карт для граждан

Глава комитета Думы предложил ограничить число банковских карт для граждан
Военная операция на Украине

За неделю вне зоны СВО поражены 562 беспилотника

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России83 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана262 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6589 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });