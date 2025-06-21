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В России разработаны быстрые тест-системы на выявление 40 инфекций

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Быстрые тесты для определение 40 инфекций разработаны в РФ, они помогают оперативно выявлять заболевание и выбирать нужный алгоритм лечения, сообщила в интервью "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Таких тестов мы уже разработали на 40 разных инфекций. Мы себе поставили задачу делать их очень чувствительными и быстрыми. Это позволяет нам защищать и спасать людей, потому что мы очень быстро распознаем микробный агент, который наносит вред здоровью", - сказала Попова.

Важность таких тест-систем заключается в том, что они помогают быстрее поставить диагноз, что позволяет выбрать правильное лечение и организовать необходимые меры для недопущения распространения заболевания.

Среди таких быстрых тестов - тест на холеру, разработанный научно-исследовательским противочумным институтом "Микроб". Как уточнила Попова, раньше тестирование занимало не менее трех суток, сейчас результат можно получить за 60 минут. Также быстро можно получить результат с помощью теста на туляремию.

Попова отметила, что работа по созданию тестов ведется в рамках "Санитарного щита". Значимый шаг в разработке собственных тест-систем, как уточнила глава ведомства, был сделан еще в 2014 году. А после 2022 года в России была создана своя ферментная база.

"Сейчас мы делаем полностью отечественные тесты, не закупая ничего за рубежом. Мы научились их делать хорошо, у нас много своих производств", - добавила Попова.

Анна Попова Роспотребнадзор
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