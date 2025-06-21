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Попова отметила возможный риск новой пандемии из-за гриппа птиц

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Риски того, что грипп птиц может привести к новой пандемии, существуют; новый вариант гриппа птиц Н5N1, как и любой мутирующий вирус, вероятно, сможет передаваться от человека к человеку, но пока выраженных рисков нет, сообщила в интервью "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Риски есть. Мы оцениваем все возбудители по степени их вероятной опасности, предполагая вирусы с пандемическим потенциалом. Вирус гриппа птиц относится к таким вирусам, высокопатогенным. Поэтому мы готовимся", - сказала Попова, отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность того, что птичий грипп может привести к новой пандемии.

Она также уточнила, что за прошедшие полтора года не было выявлено ни одного случая заражения людей птичим гриппом.

Оценивая риск того, что H5N1 сможет передаваться от человека к человеку, Попова отметила, что "любой вариант, который начинает мутировать, обладает таким потенциалом". "Но пока не надо никого пугать, потому что это все совершенно неоправданно. Пока выраженных рисков нет", - сказала глава ведомства.

Также Попова уточнила, что, когда появились первые сообщения о том, что грипп птиц стал опасным для млекопитающих, Роспотребнадзор стал обследовать молочный скот. Пока, как уточила глава ведомства, "все результаты (тестирования на грипп птиц - ИФ) у молочного стада отрицательные".

Анна Попова Роспотребнадзор
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