23 украинских БПЛА уничтожено над российскими регионами вечером в пятницу

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 22:00 до 23:55 по Москве 20 июня сбили 23 украинских беспилотника над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"20 июня с 22.00 до 23.55 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 БПЛА - над территорией Белгородской области, 6 БПЛА - над территорией Курской области, 2 БПЛА - над территорией Воронежской области", - сообщили в военном ведомстве.