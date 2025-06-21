Минобороны РФ сообщило о пяти сбитых беспилотниках ВСУ за ночь

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В ночь на субботу российские военные уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщили в министерстве обороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА - над территориями Курской и Воронежской областей и один - над территорией Республики Мордовия", - говорится в сообщении.