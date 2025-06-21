Мединский сравнил сообщения о подмене тел при передаче Украине с геббельсовской пропагандой

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал историю, которая "разгоняется сейчас по мировым СМИ, как Россия в процессе передачи тел погибших якобы подменяет тела украинских солдат российскими". Он отметил в этой истории приемы геббельсовской пропаганды.

"Что сказать? Этот прием не нов. Сотрудники Геббельса примерно так же "предъявляли общественности" выкопанные спустя несколько лет (!) из земли тела "расстрелянных НКВД" поляков в Катыни с хорошо читающимися военными билетами в карманах и ...номерами газет за те дни, в которые-де произошли казни. При этом, как одна - не истлевшими и с нужными датами", - отметил помощник президента.

Возвращаясь к украинским заявлениям, Мединский подчеркнул, что "все договоренности Россия выполняет. Украине переданы 6060 тел солдат ВСУ, нам вернули 78 погибших бойцов ВС РФ". "Пропорции комментировать не будем. Каждая смерть - трагедия", - добавил он.

Мединский высказал предположение, что "предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи".

Он обратил внимание на то, что "даже "документ" нашли, хотя военный билет старого образца, таких сегодня почти не осталось".

"Ждем обвинений в "выкапывании русскими трупов" и "переодевании их в форму ВСУ". Ведь как говорил д-р Геббельс, "чтобы вашей лжи поверили наверняка - она должна быть чудовищной", - отметил помощник президента РФ.

В свою очередь источник в переговорной группе сообщил, что "тело указанного военнослужащего (выше) было передано России в ходе последнего обмена, когда мы вернули Украине более 6 тыс. останков".

При этом, по его словам, переговорной группе сообщили, что это тело попало на Украину в ходе февральской репатриации из России и классифицировалось как "неопознанное", военного билета при нем, естественно, в феврале не было и быть не могло, так как в ходе экспертизы тела тщательно досматриваются.

"И вдруг, именно когда нужно "уколоть" Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции - появляется и тело и билет. Россия уверена, что наш воин погиб и был подобран украинской командой, которая передала его нам, выдав за "жертву подмены", - сказал источник.