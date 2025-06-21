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Военные сообщили о ночном групповом ударе по аэродрому и объекту ТЭК Украины

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что минувшей ночью был нанесен групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса Украины, который обеспечивает горючим группировки ВСУ на Донбассе.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - заявили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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