Военные сообщили о ночном групповом ударе по аэродрому и объекту ТЭК Украины

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что минувшей ночью был нанесен групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса Украины, который обеспечивает горючим группировки ВСУ на Донбассе.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - заявили в ведомстве.