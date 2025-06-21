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За сутки военные сбили 97 украинских беспилотников

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО за сутки сбили 97 украинских беспилотников и четыре управляемые авиационные бомбы JDAM.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и военно-технического имущества", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, также удары наносились по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 142 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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