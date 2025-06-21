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Что произошло за день: суббота, 21 июня

Объявлены итоги ПМЭФ по сумме сделок, Сергей Тихановский вышел на свободу, умерла актриса Валентина Талызина

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу в числе 14 освобожденных заключенных. Это произошло после встречи спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Тихановский находится в Литве.

ЭкономикаПМЭФ-2025: Лето великого переломаПМЭФ-2025: Лето великого переломаЧитать подробнее

- Более тысячи соглашений на общую сумму в 6,3 трлн рублей подписали участники ПМЭФ.

- Прогнозы об избытке нефти на рынке в долгосрочной перспективе являются сомнительными, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели ПМЭФ.

- Глава Минцифры не поддержал идею о распределении IТ-специалистов, получивших бесплатное образование. Он напомнил, что в РФ уже существует целевой набор по IT-специальностям.

- Израиль заявил о ликвидации главы палестинского отдела спецподразделения КСИР "Аль-Кудс" Саида Изади. По данным The Times of Israel, он финансировал и вооружал группировку ХАМАС перед ее нападением на Израиль 7 октября 2023 года.

- В МАГАТЭ сообщили об ударе Израиля по производству центрифуг для обогащения урана в иранском Исфахане.

- Более 400 иранцев погибли за девять дней атак Израиля, сообщили в Минздраве Ирана.

- Умерла актриса Валентина Талызина, ей было 90 лет. Прощание пройдет 24 июня в Театре Моссовета.

- Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Галле (Германия). Он одержал победу над немцем Александром Зверевым. Россиянин мог победить и после второго сета, однако упустил три матчбола.

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