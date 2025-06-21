МАГАТЭ сообщило об ударе Израиля по производству урановых центрифуг в Иране

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Предприятие по производству центрифуг для обогащения урана, расположенное в Иране в Исфахане, подверглось удару, заявил в субботу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

"Мы хорошо знаем этот объект. На нем не было ядерных материалов, поэтому атака на него не имела радиационного воздействия", - приводятся его слова в пресс-релизе МАГАТЭ.

Ранее это предприятие являлось объектом надзора со стороны МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий от 2015 года по иранской ядерной программе.

Гросси также пояснил, что речь идет о третьем подобном объекте, атакованном Израилем за неделю: ранее под удары попали ядерный исследовательский центр в Тегеране и завод в Карадже. Он добавил, что радиационного воздействия, на объектах и вне их, зафиксировано не было.

В иранском городе Исфахан расположен один из ключевых элементов ядерной инфраструктуры страны - завод по конверсии урана, где концентрат природного урана, так называемый "желтый кек", перерабатывается в гексафторид урана, используемый на следующем этапе обогащения. Помимо этого, в Исфахане находятся исследовательские реакторы и лаборатории, выполняющие задачи в сфере медицины, науки и промышленности, и иные объекты.

В пятницу Гросси предостерег от ударов по иранской АЭС "Бушер" и ядерному исследовательскому реактору в Тегеране из-за риска серьезных последствий для окружающей среды и людей.

В ходе выступления Гросси подтвердил удары Израиля, в частности, по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане. Он признал, что на местах есть повреждения, но, по его словам, выбросов радиации удалось избежать.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.