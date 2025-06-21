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МАГАТЭ сообщило об ударе Израиля по производству урановых центрифуг в Иране

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Предприятие по производству центрифуг для обогащения урана, расположенное в Иране в Исфахане, подверглось удару, заявил в субботу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

"Мы хорошо знаем этот объект. На нем не было ядерных материалов, поэтому атака на него не имела радиационного воздействия", - приводятся его слова в пресс-релизе МАГАТЭ.

Ранее это предприятие являлось объектом надзора со стороны МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий от 2015 года по иранской ядерной программе.

Гросси также пояснил, что речь идет о третьем подобном объекте, атакованном Израилем за неделю: ранее под удары попали ядерный исследовательский центр в Тегеране и завод в Карадже. Он добавил, что радиационного воздействия, на объектах и вне их, зафиксировано не было.

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В иранском городе Исфахан расположен один из ключевых элементов ядерной инфраструктуры страны - завод по конверсии урана, где концентрат природного урана, так называемый "желтый кек", перерабатывается в гексафторид урана, используемый на следующем этапе обогащения. Помимо этого, в Исфахане находятся исследовательские реакторы и лаборатории, выполняющие задачи в сфере медицины, науки и промышленности, и иные объекты.

В пятницу Гросси предостерег от ударов по иранской АЭС "Бушер" и ядерному исследовательскому реактору в Тегеране из-за риска серьезных последствий для окружающей среды и людей.

В ходе выступления Гросси подтвердил удары Израиля, в частности, по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане. Он признал, что на местах есть повреждения, но, по его словам, выбросов радиации удалось избежать.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

Атакованные Израилем иранские объекты

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Обогатительная фабрика Фордо, по данным МАГАТЭ, не пострадалаПовреждение входов в туннель на ракетном заводе КерманшахРазрушения на ракетном заводе КерманшахЗавод по обогащению Нетенз. По данным МАГАТЭ, с пятницы дополнительных повреждений после пятничного израильского удара там не зафиксировано.Уничтоженная фабрика близ города ПираншехрПовреждения на заводе по производству крылатых ракет ГадирДым от пожара вокруг ракетного объекта Шираз
Обогатительная фабрика Фордо, по данным МАГАТЭ, не пострадала
Хроника 13 – 21 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран Исфахан МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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