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Американский дипломат сообщил об освобождении 14 заключенных в Белоруссии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Из белорусских пенитенциарных учреждений освобождены четырнадцать заключенных, сообщил заместитель спецпосланника президента США по Украине Джон Коул.

"Благодаря сильному руководству президента Трампа сегодня были освобождены 14 заключенных в Беларуси", - написал он в соцсетях.

Как добавил Коул, "спасибо правительству Литвы за сотрудничество и помощь - они остаются настоящим другом и союзником".

Другие подробности не приводятся.

Заявление было сделано через несколько часов после встречи спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Белоруссия США Джон Коул Украина
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