В Иране сообщили о гибели более 400 иранцев от ударов Израиля

По данным иранского Минздрава, пострадали свыше трех тысяч человек

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Более 400 иранцев, в том числе 54 - женщины и дети, погибли за девять дней атак Израиля, сообщает в субботу Al Jazeera со ссылкой на представителя Минздрава Ирана Хоссейна Керманпура.

Он отметил, что также 3 тыс. 56 человек получили ранения. По его словам, 2,2 тыс. уже прошли курс лечения и выписаны из больниц.

Керманпур подчеркнул, что большинство пострадавших - гражданские лица.

19 июня советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман в телеграм-канале обнародовал данные, согласно которым с момента начала обмена ударами с Ираном в Израиле погибли 24 человека из числа гражданских, 838 человек были ранены.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.