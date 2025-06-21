Лукашенко встретился со спецпосланником США по Украине Кэллогом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске проводит встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, сообщил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Первый (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ) встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что встреча проходит во Дворце Независимости в Минске.

В переговорах принимают участие белорусская и американская делегации.

В повестке переговоров Лукашенко и Келлога были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения, сообщило госагентство БелТА.



