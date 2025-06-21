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Глава Минобороны Израиля заявил о ликвидации связанного с ХАМАС командира КСИР

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил в субботу, что удар Израиля по иранскому городу Кум привел к гибели главы палестинского отдела спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс" Саида Изади.

"Кац отметил, что Изади финансировал и вооружал группировку ХАМАС перед ее нападением на Израиль 7 октября 2023 года", - передает The Times of Israel.

"Это великое достижение израильской разведки и ВВС Израиля. Справедливость для жертв и заложников. Длинная рука Израиля дотянется до всех его врагов", - сказал министр.

The Times of Israel напоминает, что ранее в этом году Кац обнародовал документы, согласно которым в июне 2021 года тогдашние руководители ХАМАС Яхья Синвар и Мухаммед Дейф направили главе "Аль-Кудс" Исмаилу Каани письмо с призывом оказать поддержку планируемому ХАМАС нападению на Израиль и запросили $500 млн финансирования.

По словам Каца, Изади принял этот запрос и сообщил руководству ХАМАС о готовности Ирана помочь.

Кроме того, в субботу в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о ликвидации ВВС на западе Ирана командира "отряда 190" "Аль-Кудс" Бехнама Шахрияри, который, по версии израильской стороны, был ответственным за поставку вооружений проиранским группировкам в регионе, включая ХАМАС, "Хезболлу" и хуситов. В ЦАХАЛ добавили, что Шахрияри, используя свои контакты в Ливане и Турции, также организовывал передачу денежных средств подобным группировкам посредством сети фиктивных компаний, лиц, обменивающих валюту, и курьеров.

Хроника 07 октября 2023 года – 21 июня 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ЦАХАЛ Исраэль Кац Иран КСИР Саид Изади ХАМАС
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