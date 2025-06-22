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Путин 22 июня примет участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине начала ВОВ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 22 июня - в день 84-й годовщины начала Великой Отечественной войны - примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщила пресс-служба главы государства.

Помимо этого, Путин возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы", говорится в сообщении.

"Также в этот день глава государства встретится с редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования. На встрече будут обсуждаться результаты проделанной работы и перспективы создания новых учебных курсов для последующего внедрения в образовательный процесс", - информирует пресс-служба.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что во встрече примут участие помощник президента Владимир Мединский, академик Александр Чубарьян, министр просвещения Сергей Кравцов, и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, то есть "все те, кто приложил усилия для появления единого учебника по истории".

Новый единый учебник по истории для 10-11 классов введен в школах с 2023 учебного года. Авторами этого учебника, состоящего из четырех книг, являются вышеназванные участники встречи с президентом.

Планируется, что с 2025 учебного года новый учебник также начнут использовать в 5-9 классах.

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