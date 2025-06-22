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Взрыв газа произошел в доме на Урале

Четыре человека пострадали

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Взрыв бытового газа произошел в квартире пятиэтажки в городе Серове, четыре человека доставлены в больницу, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

"По предварительной информации пострадали четыре человека", - сообщил Паслер в своем телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что трое пострадавших в удовлетворительном состоянии. Решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации.

На пятом этаже второго подъезда повреждены балкон и кровля. Эвакуированы 40 жителей дома, развернут пункт временного размещения. Все оперативные службы выехали на место происшествия.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС "Интерфаксу" сообщили, что под завалами людей больше нет, работы продолжаются.

В ликвидации последствий происшествия задействована группировка РСЧС - 29 человек, 9 единиц техники, из них от МЧС России - 14 человек и 4 единиц техники.

Пресс-служба регионального СУ СКР отмечает, что в числе пострадавших один ребенок. Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых уточняет, что среди пострадавших мужчина 1987 года рождения, проживающий в квартире, где произошел инцидент, а также трое жильцов расположенной ниже квартиры - супружеская пара и ребенок.

По предварительным данным, взрыв произошел, когда "мужчина, почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник, сказал Горелых.

На месте работают следователи и представители прокуратуры, устанавливаются обстоятельства инцидента, решается вопрос о наличии в ситуации признаков преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение.

Денис Паслер Свердловская область Урал
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