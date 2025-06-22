Власти уральского города ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава администрации Серова, где утром в воскресенье взорвался бытовой газ в квартире пятиэтажного дома, ввел ЧС муниципального характера, в доме повреждена 21 квартира, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

"Жертв нет, за медицинской помощью обратились пять человек. У одного пострадавшего выявлены ожоги 63% тела, из Серова уже вылетел вертолёт санитарной авиации, мужчина будет госпитализирован в ожоговый центр на базе 40-й больницы Екатеринбурга. У остальных пострадавших выявлены ушибы, ссадины мягких тканей, в одном случае - подозрение на черепно-мозговую травму. После осмотра они отпущены домой и будут находиться на амбулаторном наблюдении",- написал Паслер в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на месте работают 69 человек, в том числе 25 специалистов МЧС, администрации муниципалитета, газоснабжающей организации, управляющей компании, сотрудники силовых ведомств. Специалисты доложили, что жалоб от жильцов этого дома на запах газа или проблемы с тягой, вытяжкой не поступало. Проверки коммуникаций в доме проводились в феврале и мае 2025 года, отмечает Паслер.

Эвакуированы 32 жильца подъезда. В ПВР обратились восемь человек, им будет обеспечено бесплатное проживание и питание.

"Возгорания не произошло, но повреждены конструкции дома и чердака, (...) 21 квартира. В одном подъезде отключены газ и электричество, в остальных коммуникации функционируют в обычном режиме. Министерство строительства направило специалистов из Екатеринбурга для их оценки, результаты жду к завтрашнему дню", - отмечает Паслер.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в квартире пятиэтажки в городе Серове. Предварительно установлено, что мужчина, почувствовав запах газа, все равно решил включил чайник.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются наличие признаков преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).