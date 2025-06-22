Поиск

Самолет после взлета вынужденно вернулся в Омск по технической причине

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Самолет Superjet 100 авиакомпании "Ямал", летевший рейсом Омск - Ноябрьск, вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщает в воскресенье пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"На борту самолета находились 66 пассажиров, включая 11 несовершеннолетних, пять членов экипажа. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, пассажиров доставят в пункт назначения резервным бортом", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в сфере обеспечения безопасности полетов, контроль за соблюдением прав пассажиров.

Superjet 100 Омск Ноябрьск Ямал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин назвал важной обратную связь от учащихся и педагогов по учебникам истории

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Глава МИД Ирана проведет переговоры в РФ в понедельник

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В МИД РФ заявили о нарушении Штатами международного права на фоне ударов по Ирану

В Кремле назвали редчайшим случаем предстоящий многодневный визит Путина в Китай осенью

Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Удар США по ядерным объектам Ирана: каков реальный результат?

Удар США по ядерным объектам Ирана: каков реальный результат?

Радиационная обстановка в Дагестане после ударов по ядерным объектам Ирана стабильна

УК "Домодедово" возглавил бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов

Что произошло за день: суббота, 21 июня

ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана314 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6593 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе427 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });