Самолет после взлета вынужденно вернулся в Омск по технической причине

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Самолет Superjet 100 авиакомпании "Ямал", летевший рейсом Омск - Ноябрьск, вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщает в воскресенье пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"На борту самолета находились 66 пассажиров, включая 11 несовершеннолетних, пять членов экипажа. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, пассажиров доставят в пункт назначения резервным бортом", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в сфере обеспечения безопасности полетов, контроль за соблюдением прав пассажиров.