Два человека погибли при ДТП с участием трех грузовиков в Челябинской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Три грузовика столкнулись на федеральной трассе М-5 "Урал" в Катав-Ивановском районе Челябинской области, два человека погибли, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС в воскресенье.

"Столкнулись три грузовых автомобиля, в том числе бензовоз с топливом. По предварительной информации погибли два человека. Также произошел розлив топлива и возгорание двух грузовиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта на данном участке дороги приостановлено. Пожар ликвидируют силы МЧС России и областной противопожарной службы.

В свою очередь, пресс-служба областного ГАИ уточняет, что организован объезд участка аварии. В сторону Челябинска на 1646 км автодороги М-5 "Урал", поворот на Юрюзань.

В направлении Москвы - на 1666 км трассы объезд, поворот на деревню Первуха.

"Движение для легковых автомобилей и автобусов происходит беспрепятственно. Грузовой транспорт пропускается с интервалом", - говорится в сообщении.