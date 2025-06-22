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В районе Херсонской области поражен учебно-тренировочный полигон ВСУ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что нанесен удар комплексом "Искандер" по полигону ВСУ в Херсонской области, потери украинской стороны составили свыше 70 человек.

"В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ в районе н.п. Давыдов Брод Херсонской области был обнаружен учебно-тренировочный полигон, используемый военнослужащими ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

"Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ВС РФ по военному объекту противника был нанесен ракетный удар боеприпасом с кассетной боевой частью", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава противника.

"Результатом ракетного удара ВС РФ стало уничтожение более 10 автомобилей. Потери личного состава ВСУ превысили 70 человек", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, также уничтожен прикрывавший полигон расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа "Таран".

Ведомство опубликовало кадры удара.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
ВС РФ ВСУ Минобороны РФ Херсонская область
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