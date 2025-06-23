Сотрудница "АЛРОСА" и ее сын задержаны по подозрению в хищении алмазов компании

Похищенные драгоценные камни отправлялись контрабандой в Армению, сообщили в ФСБ

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Раскрыты систематические хищения алмазов в компании "АЛРОСА" в Москве с последующей контрабандой в Армению, задержана сотрудница компании, ее сын и двое предполагаемых контрабандистов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ совместно с СК России пресечена деятельность группы лиц, осуществлявшей на системной основе хищения с целью последующего незаконного сбыта и контрабанды на территорию республики Армения высококачественного алмазного сырья из АК "АЛРОСА" (ПАО)", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По данным ведомства, в состав группы входили: сотрудница компании Валентина Матющенкова, непосредственно похищавшая алмазы, посредник - ее сын гражданин России Алексей Матющенков, граждане РФ и Армении Армен Петросян и Арман Саакян, "отвечавшие за контрабанду драгоценных камней, а также предоставление подменного технического алмазного сырья (подмена качественных и дорогих кристаллов на менее качественные и дешевые)".

"При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью свыше 1,7 млн рублей указанные лица были задержаны с поличным", - заявили в ЦОС.

В ФСБ считают, что организаторами противоправной деятельности "являются родные братья, граждане Армении Багикян А.А. и Багикян А.А., находящиеся в международном розыске за совершение контрабанды алмазного сырья".

"Похищенные алмазы поступали в Армению в ООО "АДМ Даймонде", бенефициаром которого является армянский предприниматель и депутат местного Национального собрания Сукиасян Х.А.", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщила журналистам, что по данному факту столичным управлением ведомства расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 158 (кража) и ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных камней).

"По ходатайству следствия судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

По ее словам, в ходе обысков изъяты около 200 тыс. карат технического алмазного сырья, предназначенного для подмены качественного сырья на более дешевое, "а также денежные средства и дорогостоящая ювелирная продукция известных мировых брендов, полученные участниками противоправной деятельности в результате совершения преступлений".

Инцидент с хищением алмазов в "АЛРОСА" в 2019 году

Аналогичный инцидент произошел в "АЛРОСА" в 2019 году. Тогда в ФСБ и СКР сообщили о задержании сотрудницы компании Елены Канунниковой и двух мужчин - посредника и сбытчика алмазного сырья.

При обысках у них было изъято около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 каратов и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн, а также иностранная валюта в сумме более $2 млн, 500 тыс. евро и более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

В 2021 году суд приговорил Канунникову к девяти годам колонии, ее подельников - к шести и семи годам заключения.

Суд также в полном объёме удовлетворил гражданский иск представителя "АЛРОСА" на сумму более 713 млн рублей.