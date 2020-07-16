В Москве будут судить обвиняемых в хищении тысячи алмазов на сумму 700 млн руб.

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Главный специалист филиала АО "АЛРОСА" и ее подельники, обвиняемые в хищении более тысячи алмазов на 700 млн рублей, предстанут перед судом в Москве.

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного специалиста филиала АО "АЛРОСА" - "Единой сбытовой организации "АЛРОСА" Елены Канунниковой, гражданина Грузии Владимира Табидзе, а также Владимира Гординского, Евгения Богомолова и Сергея Свиридова. Как заявили в надзорном ведомстве, они обвиняются по пп. "а, б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных камней).

По версии следствия, в период с 2016 по 2019 год "участники преступной группы в ходе сортировки необработанных драгоценных камней тайно похитили 1027 алмазов высокого качества, подменив их на техническое сырье, после чего незаконно сбыли их большую часть иностранным покупателям".

Своими действиями обвиняемые причинили ущерб АО "АЛРОСА" на сумму свыше 700 млн рублей, отметили в Генпрокуратуре. В ходе расследования у фигурантов были обнаружены и изъяты 480 алмазов на общую сумму свыше 300 млн рублей, крупные суммы в иностранной валюте.

Также следствием изъяты и арестованы ювелирные изделия, дорогостоящее движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 320 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дорогомиловский районный суд Москвы.