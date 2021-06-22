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Сотрудница АЛРОСА, укравшая алмазы на 700 млн рублей, получила 9 лет

Сотрудница АЛРОСА, укравшая алмазы на 700 млн рублей, получила 9 лет
Сотрудница АЛРОСА Елена Канунникова после задержания
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии специалиста филиала алмазодобывающей компании (АК) АЛРОСА Елену Канунникову за кражу в особо крупном размере (на сумму 700 млн рублей) и незаконный оборот драгоценных камней.

"Приговором суда Канунниковой назначено наказание в виде девяти лет колонии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

Кроме Канунниковой, суд признал виновными в незаконном обороте драгоценными камнями (ч. 5 ст. 191 УК РФ) и в краже в особо крупном размере, совершенной организованной группой (п. "а" и п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ), ее подельников. Владимир Табидзе получил семь лет колонии, Владимир Гординский и Евгений Богомолов - по шесть лет колонии, а Сергей Свиридов приговорен к четырем годам колонии.

В Генеральной прокуратуре РФ "Интерфаксу" сообщили, что суд также в полном объеме удовлетворил гражданский иск представителя АЛРОСА на сумму более 713 млн рублей.

Дело похитителей алмазов

В ходе следствия СК России получены достоверные данные того, что Канунникова являлась организатором и активным членом преступной группы. Она распределяла преступные роли между соучастниками. Так, будучи сотрудником компании "АЛРОСА", Канунникова похищала алмазы, при этом Богомолов оказывал ей помощь в подмене похищенных высококачественных камней алмазами более низкого качества. Далее Канунникова определяла на "черном рынке" стоимость похищенных камней и передавала их Табидзе. Последний, в свою очередь, передавал их Гординскому, который продавал алмазы при помощи Свиридова.

Следствие установило, что в период с 2016 по 2019 год Канунникова похитила более тысячи алмазов и вынесла их с предприятия в нижнем белье.

По данным СК, у подсудимых были арестованы денежные средства в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 600 млн рублей.

АЛРОСА Москва Дорогомиловский суд Елена Канунникова

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