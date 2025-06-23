Путин обсудил с премьером Ирака по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с военными операциями Израиля и США против Ирана, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в связи с израильской силовой операцией против Ирана, а также нанесенным США ракетно-авиационным ударом по иранским ядерным объектам. С обеих сторон отмечалось, что эти действия, грубо нарушившие Устав ООН и другие нормы международного права, чреваты крайне опасными и непредсказуемыми последствиями для стабильности региона и всей системы глобальной безопасности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе разговора "подтверждена заинтересованность в скорейшем прекращении вооруженного противостояния и возвращении ситуации в политико-дипломатическое русло".

Путин и ас-Судани "также высказали озабоченность возникающими рисками для мировых энергетических рынков и акцентировали важность продолжения активного взаимодействия в рамках "ОПЕК+", информирует пресс-служба президента РФ.

В сообщении отмечается, что были "затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере". "Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-иракских связей", - сказано в сообщении.

Путин пожелал ас-Судани успехов с учетом текущего председательства Ирака в Лиге арабских государств.

"Условлено, что стороны будут способствовать результативному проведению запланированного на октябрь 2025 года первого российско-арабского саммита", - говорится в сообщении.