Поиск

На увеличение объемов производства Ил-76 планируют выделить более 46 млрд руб.

Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Увеличение объемов производства военно-транспортного самолета Ил-76 потребует вложения порядка 46 млрд рублей, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Мы на первом этапе сейчас говорим о, примерно, 26 миллиардах рублей. Это этап, который позволит нам почти удвоить объем производства на "Авиастаре". И еще порядка 20-21 миллиарда рублей - это второй этап увеличения производственных мощностей, который позволит выйти на 18 единиц в год. Но и это не предел", - сказал Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

"Если мы будем видеть, что объем спроса по ВТС такой же высокий, то мы, скорее всего, проведем еще и третий этап модернизации, расширения мощностей по механообработке для того, чтобы вырастить объем производства уже до 24 единиц в год. Пока вполне все это просматривается", - заявил глава Минпромторга РФ.

По его словам, завод "Авиастар" уже проделал "очень серьезную работу". "Они производили всего один самолет в год. Увеличили производство до семи в этом году. И с учетом потребностей министерства обороны и того, что у нас хочет покупать весь мир, а 76-я машина, еще раз повторю, она лучшая просто в этом сегменте. Очень ждут увеличения наших производственных мощностей в Китае, и не только, в большом количестве стран", - отметил Алиханов.

"Мы в основном будем концентрироваться, с точки зрения сбыта, на внешних рынках. Именно там находится основная рентабельность для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие", - сказал он.

Глава Минпромторга РФ также сообщил, что рассматривается возможность сертифицировать Ил-76 и для гражданской версии. "Это еще серьезнее нам увеличит объем рынка потенциального и, уверен, что обеспечит новые заказы", - отметил он.

Антон Алиханов Ил-76 Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Прокурор запросил 14,5 лет колонии бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову

Прокурор запросил 14,5 лет колонии бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову

В России на 1 тыс. населения насчитывается 10 доноров крови

Начало строительства Приморской АЭС запланировано на декабрь 2027 года

Песков заявил, что все страны имеют право на создание мирной ядерной отрасли

Песков заявил, что все страны имеют право на создание мирной ядерной отрасли

Минпромторг подготовит предложение о продлении параллельного импорта на 2026 г.

Минпромторг подготовит предложение о продлении параллельного импорта на 2026 г.

Сотрудница "АЛРОСА" и ее сын задержаны по подозрению в хищении алмазов компании

Сотрудница "АЛРОСА" и ее сын задержаны по подозрению в хищении алмазов компании
Военная операция на Украине

В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии Ростовской области произошло возгорание

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

МИД РФ подтвердил приезд министра иностранных дел Ирана в Москву для переговоров

МИД РФ подтвердил приезд министра иностранных дел Ирана в Москву для переговоров

Лев напал на владельца парка "Тайган" Олега Зубкова

Что произошло за день: воскресенье, 22 июня

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана340 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });