На увеличение объемов производства Ил-76 планируют выделить более 46 млрд руб.

Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Увеличение объемов производства военно-транспортного самолета Ил-76 потребует вложения порядка 46 млрд рублей, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Мы на первом этапе сейчас говорим о, примерно, 26 миллиардах рублей. Это этап, который позволит нам почти удвоить объем производства на "Авиастаре". И еще порядка 20-21 миллиарда рублей - это второй этап увеличения производственных мощностей, который позволит выйти на 18 единиц в год. Но и это не предел", - сказал Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

"Если мы будем видеть, что объем спроса по ВТС такой же высокий, то мы, скорее всего, проведем еще и третий этап модернизации, расширения мощностей по механообработке для того, чтобы вырастить объем производства уже до 24 единиц в год. Пока вполне все это просматривается", - заявил глава Минпромторга РФ.

По его словам, завод "Авиастар" уже проделал "очень серьезную работу". "Они производили всего один самолет в год. Увеличили производство до семи в этом году. И с учетом потребностей министерства обороны и того, что у нас хочет покупать весь мир, а 76-я машина, еще раз повторю, она лучшая просто в этом сегменте. Очень ждут увеличения наших производственных мощностей в Китае, и не только, в большом количестве стран", - отметил Алиханов.

"Мы в основном будем концентрироваться, с точки зрения сбыта, на внешних рынках. Именно там находится основная рентабельность для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие", - сказал он.

Глава Минпромторга РФ также сообщил, что рассматривается возможность сертифицировать Ил-76 и для гражданской версии. "Это еще серьезнее нам увеличит объем рынка потенциального и, уверен, что обеспечит новые заказы", - отметил он.