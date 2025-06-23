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Песков назвал атаку по иранским объектам ударом по режиму ядерного нераспространения

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - По режиму ядерного нераспространения был нанесен огромный удар в ходе недавних атак по иранским ядерным объектам, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Существует режим ядерного нераспространения. Де-юре он существует, но де-факто по режиму был нанесен огромный удар этими ударами, которые прогремели на территории Ирана", - сказал Песков журналистам.

"Дальше это вопрос международного сообщества", - отметил он.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране.

Дмитрий Песков Иран США
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