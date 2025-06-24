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ЦБ не видит рецессии в экономике

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Признаков рецессии в экономике РФ нет, но есть снижение темпов роста экономики, считает руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

"Да, ситуация сейчас в экономике крайне неоднородная", - сказал он на коммуникативной сессии с бизнесом в Новосибирске во вторник.

Ганган отметил, что наряду с отраслями, где наблюдается снижение производства (например, в отрасли черной металлургии), есть много отраслей, где наблюдается ускоренный рост, например, фармацевтика, производство медизделий.

"Сейчас мы рецессию явно не наблюдаем; мы наблюдаем плавное замедление темпов роста", - сказал он.

Ганган отметил, что пока остается актуальным апрельский прогноз роста экономики в 1-2%, однако на июньском заседании совета директоров Банка России, вероятно, ряд макроэкономических показателей будет скорректирован.

При этом, уточнил он, повышение ключевой ставки, начавшееся в середине 2024 года, сейчас "начинает давать плоды".

"Несмотря на то, что уровень спроса в экономике остается высоким, но градиент этого спроса, темп роста его замедлился, это значит, что ключевая ставка, в том числе через динамику кредитной активности, депозитной активности, начинает влиять на бизнес-планы, на поведение граждан", - сказал Ганган.

ЦБ Андрей Ганган
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