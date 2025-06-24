Военные РФ сообщили о нейтрализации 18 дронов ВСУ над российскими регионами

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали 18 украинских беспилотников самолетного типа над шестью российскими областями, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"24 июня в период с 13:00 до 16:05 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь - над территорией Воронежской области, пять - над территорией Ульяновской области", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, по два дрона нейтрализовано над Пензенской и Курской областями и по одному - над территориями Белгородской и Саратовской областей.