Что произошло за день: вторник, 24 июня

Соблюдение режима прекращения огня Израилем и Ираном, национальный мессенджер и защита русского языка

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ подписал закон о создании национального мессенджера. Правительство определит организацию, которая будет отвечать за запуск и работу многофункционального сервиса обмена информацией.

- Дональд Трамп подтвердил вступление в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном и заявил, что добился от Израиля отказа от новых ударов по Ирану. Вместе с тем в течение дня поступали сообщения, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Армия обороны Израиля провела ограниченный по масштабам ответ на удары иранских ракет. Позднее канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о его решении не наносить новые удары по Ирану.

- Два человека пострадали при ударе дрона по многоэтажке в подмосковном Красногорске. Одна квартира выгорела, повреждено остекление балконов двух этажей.

- Владимир Путин подписал закон о защите русского языка. Документ будет регламентировать с 1 марта 2026 года размещение информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей.

- Принят закон о штрафах до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде. В настоящее время размер административного штрафа за такое правонарушение составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

- "Домодедово" с июля поднимет на 7% часть тарифов для российских авиакомпаний. Крупнейшие базовые перевозчики Домодедово - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных - Emirates, Air Arabia, Egypt Air.

- Палата представителей Конгресса США запретила сотрудникам использовать WhatsApp компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Мессенджер посчитали "высокорискованным для пользователей".