Трамп заявил, что добился от Израиля отказа от новых ударов по Ирану
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Израиль согласился отменить запланированные удары по Ирану, перемирие между сторонами конфликта остается в силе, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Израиль не нападет на Иран. Все самолеты развернутся и улетят домой", - написал он в соцсети Truth Social.
По словам президента США, "никто не пострадает, а перемирие остается в силе".
Трамп ранее призвал Израиль не бомбить Иран и вернуть на аэродромы самолеты, вылетевшие выполнять задание. Президент США отметил, что недоволен как Израилем, так и Ираном на фоне сообщений о нарушении режима прекращения огня.
Ранее израильская сторона сообщала, что Иран запустил ракеты в сторону страны, израильские военные собираются ответить на эти удары.
Иранские военные заявили, что не нарушали перемирие.
В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.
Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.