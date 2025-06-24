Трамп заявил, что добился от Израиля отказа от новых ударов по Ирану

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Израиль согласился отменить запланированные удары по Ирану, перемирие между сторонами конфликта остается в силе, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Израиль не нападет на Иран. Все самолеты развернутся и улетят домой", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам президента США, "никто не пострадает, а перемирие остается в силе".

Трамп ранее призвал Израиль не бомбить Иран и вернуть на аэродромы самолеты, вылетевшие выполнять задание. Президент США отметил, что недоволен как Израилем, так и Ираном на фоне сообщений о нарушении режима прекращения огня.

Ранее израильская сторона сообщала, что Иран запустил ракеты в сторону страны, израильские военные собираются ответить на эти удары.

Иранские военные заявили, что не нарушали перемирие.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.