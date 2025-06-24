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Два человека пострадали при ударе дрона по многоэтажке в Подмосковье

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Следователи приступили к расследованию обстоятельств украинской атаки беспилотником по дому в подмосковном Красногорске, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"В Московской области в результате атаки беспилотника на жилой дом в Красногорске пострадали два человека", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

Как отметили в ведомстве, СКР установит детали произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.

В ночь на вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон попал в многоэтажный жилой дом в Красногорске, два человека пострадали.

"Этой ночью беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения - загорелась квартира на 17-м этаже. Пожарные быстро потушили огонь на площади 20 кв. м. Из здания эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Все люди самостоятельно вышли из дома", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что пострадали два человека. Так, по его данным, 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги, находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе с острой реакцией на стресс.

Андрей Воробьев Подмосковье СКР Красногорск
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