Одна квартира выгорела, повреждено остекление балконов двух этажей при падении БПЛА в Красногорске

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о повреждениях в многоэтажном доме в результате падения беспилотника в Красногорске.

"В доме выгорела одна квартира на 17 этаже, соседние не пострадали. Повреждены фасад и остекление балконов на 16-м и 17-м этаже. Обязательно поможем людям со всеми необходимыми справками и документами", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что пострадавший мужчина в больнице, им занимаются врачи.

"Беременная женщина в перинатальном центре - угрозы для нее и ребенка нет. Сегодня ей проведут дополнительно полное обследование. Другие жильцы от медицинской помощи отказались. На месте дежурит служба медицины катастроф и бригада скорой помощи", - сообщил Воробьев.

Он добавил, что с 5:20 утра вторника все эвакуированные жители дома начали возвращаться в квартиры. На время эвакуации был организован пункт временного размещения с питанием и дежурством врачей. Всем было предложено размещение в гостинице.

В ночь на вторник губернатор сообщил, что дрон попал в многоэтажный жилой дом в Красногорске, два человека пострадали.

"Этой ночью беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения - загорелась квартира на 17-м этаже. Пожарные быстро потушили огонь на площади 20 кв. м. Из здания эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Все люди самостоятельно вышли из дома", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.