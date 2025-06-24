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Путин и Лукашенко по телефону обсудили подготовку к заседанию ВЕЭС в Минске

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает сайт Кремля во вторник.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, в ходе которого рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему в Минске заседанию Высшего евразийского экономического совета. Помимо этого, обсуждена актуальная международная и региональная проблематика", - говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко также условились продолжить дружеский обмен мнениями во время пребывания президента РФ в Минске, отмечается в сообщении.

В свою очередь, близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что в ходе разговора Путин и Лукашенко обсудили "белорусско-российскую союзную повестку - продолжение реализации совместных проектов и программ".

Президенты также обсудили региональную проблематику и международную обстановку, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.

Александр Лукашенко Владимир Путин Минск
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