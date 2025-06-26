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Путин прибыл в Минск для участия в Евразийском экономическом форуме

Президент РФ также будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Белоруссии, где примет участие в Евразийском экономическом форуме и в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Президентский самолет приземлился в Национальном аэропорту "Минск". Возле трапа самолета был выстроен почетный караул.

Главу российского государства встречали премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и заместитель министра иностранных дел республики Павел Утюпин, с российской стороны - посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Девушки в красочных национальных нарядах преподнесли Владимиру Путину хлеб-соль.

В мероприятиях также будут участвовать президенты: Белоруссии - Александр Лукашенко, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Киргизии - Садыр Жапаров и премьер Армении Никол Пашинян, который присоединится по видеосвязи. Президент Ирана Масуд Пезешкиан не прилетит на саммит в Минск и отправит видеообращение.

Евразийский экономический форум проходит в четвертый раз. Его традиционно проводит страна-хозяйка саммита ЕврАзЭс. Всего в рамках форума запланированы около 30 тематических сессий по актуальным вопросам экономического взаимодействия. Ожидается, что в данных мероприятиях примут участие около 3 тыс. человек из пятерки ЕврАзЭс и 26 других государств.

В четверг Путин выступит на пленарном заседании и даст оценку роли ЕврАзЭс в формировании новой многополярной архитектуры мира. Кроме того, он выскажется по перспективам сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми инфраструктурами.

В пятницу президент РФ примет участие в заседании ВЕЭС.

Александр Лукашенко Владимир Путин Минск Белоруссия
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