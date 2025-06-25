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Кузбасс в январе-мае снизил добычу угля на 6,1%, экспорт - на 2,6%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Кемеровская область продолжает сокращать добычу угля и экспортные поставки.

Так, в январе-мае угледобывающие предприятия Кузбасса добыли 81,8 млн тонн угля, что на 6,1% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, сообщается в официальном телеграм-канале областного министерства угольной промышленности.

На экспорт за первые пять месяцев отгружено 43,6 млн тонн угля, что на 2,6% меньше, чем в январе-мае 2024 года.

Согласно сообщению, в восточном направлении отгрузка составила 23,1 млн тонн (на 1% меньше), в северо-западном - 14 млн тонн (снижение на 15%), в южном - 5,8 млн тонн (рост на 43%).

Как сообщалось, снижение угледобычи и экспорта продолжается в регионе с 2022 года, при этом в I квартале 2025 года экспортные поставки продемонстрировали рост (на 3,9%), однако уже в январе-апреле снизились на 1%.

Согласно сообщению, всего потребителям за пять месяцев текущего года ж/д транспортом было отгружено 71,6 млн тонн угля (снижение на 5,8%).

Переработка угля на предприятиях углепрома Кузбасса (включая обогатительные фабрики, сезонные обогатительные установки и дробильно-сортировочные установки) за отчетный период сократилась на 12,2% и составила 62 млн тонн. Отмечается, что перерабатывается 75,8% добытого угля.

Численность работников, занятых непосредственно добычей и переработкой угля, составила 95 тыс. человек, что на 2 тыс. меньше, чем годом ранее. "Указанная численность не включает персонал вспомогательных производств", - отмечает министерство.

Кузбасс
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