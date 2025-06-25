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ФСБ сообщила об аресте двух агентов молдавской разведки в Москве

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании и аресте двух граждан Молдавии, которые прибыли в Москву для выполнения заданий молдавской спецслужбы.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Москве пресечена противоправная деятельность агентов молдавских спецслужб", - сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По его данным, два гражданина Молдавии "по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова, направленных против безопасности Российской Федерации".

Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".

"От подозреваемых получены признательные показания. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ЦОС, напомнив, что санкция указанной статьи УК РФ предусматривает до 8 лет лишения свободы.

ФСБ Молдавия
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