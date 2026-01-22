Поиск

В Москве арестован агент молдавских спецслужб

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Москве гражданина России, который выполнял задание молдавской разведки.

"Установлено, что в декабре 2025 года гражданин России прибыл в Москву с целью выполнения задания Службы информации и безопасности Республики Молдова, направленного против безопасности Российской Федерации, при подготовке которого был задержан сотрудниками ФСБ России", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) в четверг.

В изъятой у него технике обнаружена переписка с сотрудником молдавской спецслужбы.

Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении мужчины уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), он арестован. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

"Обвиняемый дает признательные показания. Ведется следствие", - отметили в ЦОС.

В спецслужбе добавили, что это уже не первый случай, когда спецслужбы Молдавии засылают в Россию своих агентов. "Так, в мае 2025 года в Москве задержаны два агента молдавской разведки, прибывшие в Россию по поддельным документам для осуществления противоправной деятельности в ущерб безопасности нашей страны", - напомнили в ФСБ.

