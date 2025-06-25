Лавров провел встречу с президентом Туркменистана

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Россия и Туркменистан в ближайшее время определятся с датой проведения очередного заседания межправкомиссии, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Зафиксировали сегодня на встрече с президентом Туркменистана необходимость наметить в ближайшее время сроки очередного, уже 13-го, заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал он журналистам в Ашхабаде по итогам встречи с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым.

Министр отметил, что есть понимание, что в ближайшее время такие сроки будут определены.

"Есть целый ряд вопросов на повестке дня, которые требуют уже предметного внимания. В том числе целый ряд проектов в рамках создаваемого международного транспортного коридора Север-Юг. Россия и Туркменистан будут играть важную роль в реализации этого действительно перспективного начинания, которое существенно укрепит позиции всего нашего региона с точки зрения логистики и развития евразийского континента, обеспечения связи между северными и южными морями", - сказал Лавров.