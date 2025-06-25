Поиск

Лавров провел встречу с президентом Туркменистана

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Россия и Туркменистан в ближайшее время определятся с датой проведения очередного заседания межправкомиссии, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Зафиксировали сегодня на встрече с президентом Туркменистана необходимость наметить в ближайшее время сроки очередного, уже 13-го, заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал он журналистам в Ашхабаде по итогам встречи с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым.

Министр отметил, что есть понимание, что в ближайшее время такие сроки будут определены.

"Есть целый ряд вопросов на повестке дня, которые требуют уже предметного внимания. В том числе целый ряд проектов в рамках создаваемого международного транспортного коридора Север-Юг. Россия и Туркменистан будут играть важную роль в реализации этого действительно перспективного начинания, которое существенно укрепит позиции всего нашего региона с точки зрения логистики и развития евразийского континента, обеспечения связи между северными и южными морями", - сказал Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ Туркменистан Сердар Бердымухамедов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2025 г. пройдет в 24 регионах РФ

Ространснадзор не выявил нарушений при проверке танкерного флота "Совкомфлота"

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2025

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2025

ФСБ сообщила об аресте двух агентов молдавской разведки в Москве

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%
Военная операция на Украине

Атаку беспилотников отражают в Ростовской области, есть повреждения гражданских объектов

Что произошло за день: вторник, 24 июня

РФ прорабатывает запуск группового безвизового туробмена с Вьетнамом

Путин подписал закон о защите русского языка

Путин подписал закон о защите русского языка

Путин подписал закон о русификации названий новостроек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6605 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана382 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });