Российские военные заявили о взятии под контроль села Ялта в ДНР

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило в среду, что российские войска установили контроль над селом Ялта в ДНР.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

По данным военных, в течение суток группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Камышевахи, Воскресенки, Шевченко в ДНР, Успеновки и Сладкого Запорожской области. Армия Украины потеряла здесь более 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Радянское, Андреевка, Новая Сечь, Алексеевка, Кондратовка, Храповщина, Юнаковка и Садки Сумской области", - сообщило Минобороны РФ.

На харьковском направлении группировка нанесла поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Песчаного, Шабельного, Гранова, Удов, Волчанских Хуторов и Волчанска Харьковской области, сказали в министерстве.

"Потери противника составили до 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств", - информирует военное ведомство.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Григоровка, Гороховатка, Купянск Харьковской области, Среднее, Шандриголово и Карповка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, за сутки на этом участке украинские силы потеряли до 200 военнослужащих, семь автомобилей, гаубицу, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии "Азов" (запрещенная в РФ организация) в районах населенных пунктов Серебрянка, Липовка, Петровка, Северск, Приволье, Резниковка, Часов Яр и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийское орудие", - сказали в министерстве обороны.

Там сообщили, что группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину украинской обороны. За сутки подразделения группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад национальной гвардии в районах Гришино, Удачного, Ленина, Красноармейска, Нововодяного, Яблоновки, Петровского и Новопавловки в ДНР.

Потери украинской армии составили до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск и Новопавловка Запорожской области", - сообщили в военном ведомстве.

По его информации, в течение суток уничтожено свыше 80 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего.