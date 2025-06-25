Дарчиев провел в Москве консультации по возможному возобновлению авиасообщения между РФ и США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Посол РФ в США Александр Дарчиев приезжал в Москву на днях, где провел консультации в ведомствах по вопросу возможного возобновления авиасообщения между Москвой и Вашингтоном, помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Приезжал наш новый посол Дарчиев в Москву, вот в эти дни, по-моему. Сегодня он улетел. Он был в Москве, соответствующие консультации в наших ведомствах проводил, обсуждались, я знаю, вопросы о возможном возобновлении авиасообщения между столицами", - рассказал журналистам помощник президента РФ на брифинге в Москве.

Он напомнил, что консультации РФ и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях проходили в Стамбуле, третий раунд был отложен, сейчас стороны договариваются о том, когда его будут проводить. "Но точно, наверное, не завтра", - сказал Ушаков.