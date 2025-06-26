Правительство рассмотрит состояние конкуренции в России

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Правительство России на заседании в четверг рассмотрит доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2024 год, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"В докладе представлены результаты анализа состояния конкуренции в 2024 году, в том числе в контексте обеспечения устойчивости социально значимых товарных рынков, развития внутреннего рынка, поддержки малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

В повестке дня также рассмотрение проекта закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", направленного "на либерализацию ответственности участников внешнеэкономической деятельности".

Среди вопросов повестки дня заседания - "О выделении Минфину России в 2025 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление дотации бюджету Кемеровской области". "Проект распоряжения направлен на предоставление дополнительных средств из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса на финансовое обеспечение расходов на оплату труда работников бюджетной сферы в 2025 году", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, члены правительства предполагают рассмотреть проект распоряжения, направленного на финансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".

Еще один проект распоряжения, представленный к рассмотрению на заседании кабинета министров, "направлен на финансовое обеспечение расходов, связанных с пенсионным обеспечением граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Херсонской области, в соответствии с региональным законодательством, в III квартале 2025 года", - информирует пресс-служба правительства РФ.