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В счетной палате считают расходование на подключение школ к интернету недостаточно эффективным

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата заявила о всё еще недостаточной эффективности расходования средств федерального бюджета на подключение к интернету образовательных организаций, говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты.

"Счетная палата по поручению президента провела очередную проверку расходов федерального бюджета на подключение образовательных организаций и избирательных комиссий к интернету и вновь признала их недостаточно эффективными. Как показал опрос более 25 тыс. образовательных организаций общего и среднего специального образования, потребности в услугах связи обеспечены не в полном объеме", - сказано в сообщении.

Проверка также выявила "ряд нарушений и недостатков, допущенных при расходовании средств федерального бюджета". "Так, в ряде случаев услуги связи были оказаны образовательным организациям, которые либо ими не пользовались, либо вообще не осуществляли образовательную деятельность. Кроме того, зафиксированы случаи оплаты услуг ПАО "Ростелеком" до заключения договоров с локальными операторами на аренду каналов связи", - говорится в сообщении.

Счетная палата проинформировала об итогах проверки президента РФ и направила представление Минцифры России "с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и повышению эффективности предоставления услуг связи образовательным организациям", сообщила пресс-служба.

По словам аудитора Счетной палаты Данила Шилкова, которые приведены в сообщении, 44,6% из более чем 25 тыс. опрошенных ведомством образовательных организаций (11 тыс. 362) "не считают скорость передачи данных в сети Интернет достаточной для нормальной работы и удовлетворения всех потребностей".

Закупки услуг связи для школ и избиркомов осуществляются Минцифры России с 2019 года в рамках исполнения поручений президента РФ, единственным исполнителем услуг является ПАО "Ростелеком". В 2024 году Минцифры заключило с компанией четыре контракта суммарно на 7,5 млрд руб. Услуги оказывались с применением единой сети передачи данных (ЕСПД). Всего с 2019 года к ЕСПД подключено более 52 тыс. объектов, уточняется в сообщении.

"Проверкой установлено, что не во всех образовательных организациях скорость доступа к информационным системам и интернету соответствует скорости, прописанной в госконтрактах. Например, в 26 из 52 учебных заведений Рязанской и Псковской областей пропускная способность каналов связи оказалась ниже, чем было предусмотрено в госконтракте", - говорится в сообщении.

Кроме того, при подключении не учитывается количество компьютеров, одновременно задействованных в учебном процессе, из-за чего "на скорости 100 Мбит/с максимальное количество компьютеров, на которых возможна одновременная загрузка и качественное (без задержек) воспроизведение видео- и аудиоматериалов, рекомендованных Минпросвещения, не превышает 40 штук" при том, что "по данным опроса, 46,6% образовательных организаций имеют более 40 компьютеров".

В ряде случаев контентная фильтрация, предусмотренная госконтрактом, блокировала не только нежелательные, но и необходимые в образовательном процессе ресурсы, а при оказании услуг связи не были предусмотрены административно-хозяйственные потребности организаций (видеонаблюдение, видеоконференцсвязь и др.), и "для решения данных вопросов школам приходилось заключать договоры с альтернативными операторами связи".

В Счетной палате добавили, что "полноценному использованию интернета в школах мешают нерешенные проблемы и технические ограничения в образовательных организациях, такие как устаревшая информационная инфраструктура, нехватка ИТ-специалистов с навыками сетевого администрирования".

Позиция Минцифры

В свою очередь директор департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры России Руслан Хайруллин сообщил, что обеспечение образовательных организаций качественными услугами связи - один из приоритетов для Минцифры". "Мы постоянно следим за эффективным расходованием средств как по этому, так и по другим направлениям работы министерства. Подчеркнем: большинство регионов довольны подключением школ к сети, это подтверждают соответствующие письма в адрес Минцифры", - привели его слова в пресс-службе Счетной палаты.

Чиновник отметил, что "оказание услуг связи школам в рамках федеральных контрактов Минцифры осуществляется на основании перечней школ, предоставляемых субъектами РФ", а регионы и ПАО "Ростелеком" "на постоянной основе осуществляют верификацию перечней и представляют в Минцифры данные о ликвидации, реорганизации, начале/завершении капитальных ремонтов либо образовательной деятельности".

Он подчеркнул, что "приемка услуг связи осуществляется министерством на основании актов об оказании услуг связи, предоставляемых ПАО "Ростелеком", подписанных представителями школ, а также отчетов на основании данных метрологически поверенной автоматизированной системы мониторинга и службы технической поддержки Минцифры".

Директор департамента сказал, что "скорости для образовательных организаций закреплены в совместном приказе Минцифры и Минпросвещения", а "опыт подключения школ к интернету в 2019-2024 годах показывает, что установленные нормативами скорости в большинстве случаев достаточны". При этом, по его словам, в рамках контрактов есть возможность для увеличения скорости трафика при поступлении и после рассмотрения обращения от организации, а "местные власти, региональные органы и школы могут контролировать качество услуг связи по контракту с Минцифры через доступ к мониторингу".

Что касается контентной фильтрации, то она определена в школах правовыми актами РФ и методическими рекомендациями Минпросвещения, а "в случае блокировки полезных ресурсов контентными фильтрами вопрос оперативно решается по запросу от образовательного учреждения".

Хайруллин сообщил, что "федеральные контракты охватывают услуги связи, установленные поручениями правительства, а именно - высокоскоростного защищенного доступа образовательных организаций к интернету, иным информационным системам". В отчете же надзорного ведомства, сказал он, речь идет в том числе об услугах, не входящих в этот перечень, а касающихся удовлетворения административно-хозяйственных потребностей.

Он обратил внимание Счетной палаты, что "вопрос найма ИТ-специалистов, строительства и эксплуатации локальных сетей школ находится в компетенции образовательных организаций и регионов и не входит в состав федеральных контрактов Минцифры", которое в рамках исполнения контрактов "обеспечило предоставление подробных инструкции и консультации по настройке сетей организации, а также техподдержку и консультации через подрядчиков".

Минпросвещения Минцифры Ростелеком Счетная палата
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