В аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска сняты ограничения на полеты

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Авиапорты Казани, Ульяновска и Нижнекамска вновь обслуживают рейсы, сообщили в Росавиации.

"В аэропортах Казань, Нижнекамск (Бегишево) и Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

В телеграм-канале ведомства отмечается, что в период ограничений на запасные аэродромы ушли 12 самолетов, выполнявших рейсы в Казань и одно судно, летевшее в Ульяновск.

Ранее сообщалось о снятии ограничений в аэропортах Пензы и Самары.